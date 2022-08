Zomer vol schietpartijen: bijna iedere dag is het raak in Antwerpen

Deze keren was de politie er op tijd bij, maar dat is lang niet altijd het geval. De afgelopen weken zijn al meer dan dertig incidenten gemeld - meer dan in het hele afgelopen jaar.

"Drugsgerelateerde aanslagen zijn niet nieuw in Antwerpen", vertelt Jasper van der Schoot, misdaadverslaggever bij de Vlaamse krant HLN. Net als in Rotterdam smokkelen criminelen voor tientallen miljarden euro's aan drugs door de haven. "Maar de frequentie van het geweld is de afgelopen twee maanden enorm opgevoerd. Zowat om de dag is er wel een nieuwe aanslag of schietpartij."

Cocaïnehandel

Een eenduidige verklaring is er niet, zegt de journalist. "Daar wil het OM ook niet veel over kwijt. Vermoedelijk houden diverse aanslagen rond eind juni verband met een verdwenen lading cocaïne, mogelijk is die gestolen. In het circuit gaan veel verhalen over een familielid van Jamal Ben Saddik, de bekende Belgische bokser, omdat veel aanslagen zich concentreren rond de wijk Borgerhout."