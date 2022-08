Zuid-Afrikaanse house dankzij TikTok naar Nederland: 'Amapiano slaat aan'

Dat het geluid hier zo aanslaat heeft volgens hem te maken met de samenstelling van muzikale interesses in Nederland. "Amapiano heeft bepaalde slagen die veel gebruikt worden in Nederland, ook in elektronische muziek. Zo zijn veel van die slagen terug te herleiden naar reggae en Afrikaanse ritmes. Daarnaast is Nederland een groot land als het gaat om house en techno. Dat zorgt ervoor dat amapiano hier goed werkt."

Ook Ras Sjaaman sluit zich hierbij aan. "We zijn in Nederland echte house-liefhebbers. De afgelopen jaren is afrobeats ook aangeslagen, als je die twee in de blender stopt dan trek je dus veel mensen aan."