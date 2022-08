Militair in kritieke toestand door schotwond bij wapenonderhoud

Tijdens het doen van wapenonderhoud is een Nederlandse militair geraakt in zijn borst door een kogel. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad, de hoofdstad van Irak. De man maakt deel uit van de Luchtmobiele Brigade.

Het is onduidelijk of de man zichzelf heeft verwond of dat hij is geraakt door een kogel uit een wapen van een andere militair. Het ministerie van Defensie wil verder geen vragen over de kwestie beantwoorden. Onderzoek door Marechaussee Het thuisfront van de militair is op de hoogte gebracht van het ongeluk, dat wordt onderzocht door de Koninklijke Marechaussee. Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim leeft met de militair, zijn familie en collega's mee, meldt hij op Twitter. In totaal bestaat de eenheid van de man uit zo'n 120 militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade, een snel inzetbare lichte eenheid. De compagnie is in het noorden van Irak om daar het vliegveld van de stad Erbil te beveiligen. Vanaf de militaire basis op het vliegveld opereren troepen van de coalitie van landen die strijden tegen terreurbeweging IS onder de naam Operation Inherent Resolve. Behalve een bijdrage aan de beveiliging levert Nederland ook adviseurs die de Iraaks-Koerdische strijders van de Peshmerga-beweging trainen. Lees ook: Nederlands leger in slechte staat: tientallen miljoenenprojecten jaren later klaar