Jezelf ontdekken in Parijs? Het kan op kosten van de overheid

Wat is de STAP-regeling?

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. De regeling is dit jaar ingegaan. Iedere werkende Nederlander boven de 18 krijgt maximaal 1000 euro per jaar om een cursus of opleiding te doen. Soms betekent dat dat een cursus voor de deelnemer helemaal gratis is. Maar je kan het ook gebruiken om een dure cursus 1000 euro goedkoper te maken.

Alleen opleidingen die in een speciaal register staan, komen in aanmerking voor de subsidie. Voor de regeling is 160 miljoen euro per jaar uitgetrokken. Die wordt verdeeld in vijf blokken van elk 32 miljoen. De volgende keer dat mensen zich aan kunnen melden is 1 september aanstaande.