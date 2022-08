Open je koffer in de tuin of badkamer – en 6 andere tips tegen bedwantsen

2. Koffer in de badkamer

Als je bedwantsen tegenkomt in je zoektocht of toch het zekere voor het onzekere wil nemen, bewaar dan je koffer in de badkamer van het hotel of verblijf. Dit kan je het best op de gladde vloer doen of een rekje in de badkamer. Zet de koffer in ieder geval niet tegen een muur aan. Volgens Strating komen ze zo anders zo je koffer in. "De bedwantsen zoeken een donker plekje en gaan zich in kiertjes of achter een plint verschuilen. Bij de zoektocht naar een donkere plek bestaat de kans zo dat ze dat ook in je koffer gaan zitten."

In de badkamer kan je je koffer wel tegen een muur aanzetten. "Vaak zijn dat gladde of betegelde muren, dat is een te glad oppervlak voor de bedwants om op te klimmen."