Frisser weekend op komst, daarna opnieuw zomers en warm

Het weekend wordt ronduit koel, in vergelijking met de temperaturen van de afgelopen week toen er een officiële hittegolf was in Nederland. Daar is sprake van als de temperatuur in De Bilt minimaal vijf dagen boven de 25 graden komt en minimaal drie dagen boven de 30.

Het koelt wat af

Die zomerse of zelfs tropische temperaturen redden we dit weekend niet, verwacht De Jong. "Zaterdag wordt een mooie dag, met veel zon, 22 graden. Dan kun je weer eens in de tuin werken", adviseert de weerman. "Zondag wordt het ook een graad of 22, maar dan vallen er wel wat buien."

Dat geldt ook voor maandag, als er ook weer best wat regen wordt verwacht. Daarna lijkt het weer wat rustiger te worden, vertelt De Jong. "En wat zomers, hoewel er ook nog wel een buitje kan vallen."

De grote droogte in ons land zal hier niet meteen mee verdwenen zijn. Want hoe droger de grond, hoe slechter water opgenomen wordt. Hoe dat zit, leggen we je in onderstaande video uit.