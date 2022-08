Verpanding in opkomst door stijgende prijzen, ook middenklasse levert spullen in

Snel geld

De gouden ring van oma inleveren voor een snelle stapel geld, of een nieuwe iPhone als onderpand achterlaten om de hoge energierekening te betalen. Verpanden is het afstaan van bezit in ruil voor een geldbedrag met als mogelijkheid om het een paar weken of maanden later weer terug te kopen. Tegen een rente natuurlijk, van zo'n 4,5 procent per maand. Wie z'n spullen na de afgesproken periode niet komt afbetalen, is het kwijt.

De verpandingsketen Used Products, met 53 vestigingen marktleider in Nederland, ziet een flinke stijging. De voorraad verpande spullen die de winkels van Used Products gezamenlijk in opslag hebben is de afgelopen zes maanden gegroeid met 34 procent, zegt directeur Berthold Bakker. "Wij zijn de voelsprieten van de samenleving. Dit zijn signalen waarvan wij weten dat ze een voorbode zijn van wat over een half jaar of een jaar door iedereen herkend gaat worden."