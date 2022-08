Hoe Andrew Tate een TikTok-fenomeen werd met verspreiden van vrouwenhaat

De in Amerika geboren Andrew Tate groeit op in het Britse Luton. Als kickbokser wint hij vier kampioenschappen, waaronder twee wereldtitels. In 2016 wordt hij bekend bij het grotere publiek door zijn deelname aan het reality tv-programma Big Brother. Met zijn eerste minuten van bekendheid, begint ook direct de controverse.

Tate wordt al na een paar dagen het programma uitgezet als er op sociale media een video opduikt waarin hij een vrouw slaat met een zweep. Daarbij zegt hij haar dat als ze nog een keer met een andere man appt, hij haar doodmaakt.

Volgens Tate was de actie met toestemming van de vrouw in kwestie. Later verschijnt er op zijn Facebookpagina een video van de vrouw die beweert dat zij de vrouw in het filmpje is en het inderdaad met wederzijdse toestemming was.

Tweets over verkrachting

Tijdens de opkomst van de #MeToo-beweging in 2017 twittert Tate een aantal opmerkingen over filmproducent Harvey Weinstein. Die ligt op dat moment onder vuur vanwege seksueel misbruik van meerdere vrouwen, waarvoor hij uiteindelijk is veroordeeld tot 23 jaar celstraf.

Tate schrijft onder meer dat slachtoffers van verkrachting ook naar hun eigen aandeel moeten kijken. "Als je jezelf in een situatie brengt waarin je verkracht kan worden, dan moet je daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Dit 'nooit jouw fout'-spelletje is schadelijk voor vrouwen. Bescherm jezelf." Twitter verwijdert zijn account na deze uitspraken.