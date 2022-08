Grote zorgen om opgedroogde rivieren: 'Het gaat heel snel nu'

Verdroging

Een ander probleem dan de huidige droogte, is verdroging. Frans Klijn, waterexpert bij waterinstituut Deltares, noemt dat 'een structureel probleem' in Nederland. "Verdroging heeft niets te maken met het weer, maar met het feit dat we meer water uit de grond halen dan dat er per jaar bijkomt."

Dat water is nodig voor drinkwater, omdat er steeds meer mensen bij komen, maar ook voor bijvoorbeeld de landbouw. "We overvragen het milieu", legt Klijn uit. "En dat kenden we eerst alleen in droge landen, zoals India, waar de waterputten eerst 100 meter diep waren, toen 200 meter, toen 300. Daar zijn ze bezig hun voorraad uit te putten."

Maar nu gebeurt dat dus zelfs in 'waterland' Nederland: we gebruiken meer dan dat er eigenlijk is. "Daar maak ik me zorgen om", zegt Klijn. "We zullen zuiniger met water moet worden, collectief, en uiteindelijk ook keuzes moeten maken." Zo is er de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), dat kijkt hoe het water dat er (nog) is, verdeeld moet worden.