We gaan weer naar de maan: eerste kleine stap wordt deze maand gezet

Maar waarom wil NASA dan terug naar de maan? Nationalisme en prestige spelen zeker een rol bij de beslissing van de Amerikaanse regering om veel geld in het Artemisprogramma te steken. Het gaat om bijna 100 miljard dollar. Was het in de jaren 60 een ruimterace met Rusland, deze keer is China de grote concurrent. Want ook de Chinezen hebben grote plannen met de maan.

De officiële doelstellingen van de NASA - naast het al genoemde inspireren van een nieuwe generatie - zijn het doen van ontdekkingen en het creëren van economische kansen. Dat laatste is dan vooral op aarde, want door Artemis is een hele industrie ontstaan met de daarbij horende hoogwaardige werkgelegenheid.