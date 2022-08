Grote verschillen in aantallen hufterboetes per gemeente, hier ben je het vaakst de klos

Grote verschillen per gemeente

Huftergedrag komt overal in Nederland voor. Maar het verschilt nogal per gemeente hoeveel boetes hiervoor worden uitgeschreven. De grootste uitschieters zijn de gemeenten Amsterdam en Tilburg. In Amsterdam ging het in 2021 om 75 boetes per 1.000 inwoners. In Tilburg waren dit er 70.

In de meeste Nederlandse gemeenten waren dit er niet meer dan 10. Maar nergens in Nederland werden in verhouding zo weinig hufterboetes uitgeschreven als in het Twentse Tubbergen. Hier ging het om slechts 0,7 boetes per 1.000 inwoners.

Hufterboetes in 2021

Benieuwd naar het aantal hufterboetes in je eigen gemeente? Bekijk op onderstaande kaart hoeveel hufterboetes er per gemeente zijn uitgeschreven.