Wel een officieel watertekort, maar nog genoeg drinkwater: zo zit dat

3: Kan die balans worden teruggebracht, tussen de vraag naar water en het aanbod?

Dat is een vraag waar Leon Lamers zich mee bezig houdt, hoogleraar Aquatische Ecologie aan de Radboud Universiteit. Het probleem is niet dat we niet genoeg water hebben in Nederland, we houden het alleen niet goed vast, legt hij uit. "In het voorjaar, najaar en in de winter valt er veel meer water dan we gebruiken. Maar dat wordt dan razendsnel afgevoerd."

In stedelijk gebied loopt het via de bestrating putten in en gaat het via de riolen en zuiveringsinstallaties uiteindelijk richting zee. Ook van landbouwgronden wordt water snel weggevoerd, via drainagesystemen en slootjes bijvoorbeeld.