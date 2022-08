Duizenden Nederlandse duiven zoek na dramawedstrijd: 'Heel uitzonderlijk'

"Er is gisteren een spoedberaad geweest en daaruit is gebleken dat de inrichter van de internationale vlucht naar Narbonne een grove fout heeft gemaakt door de duiven vrijdag te los te laten. De nationale voorzitter van sportcomité had de inrichter gewezen dat er nog goed naar de weerkaarten gekeken moest worden want die waren niet gunstig", zegt een woordvoerder.

Omdat het in strijd is met het nationaal en internationaal sportreglement om duiven tijdens slecht weer los te laten worden er sancties opgelegd. "Eén van de sancties die opgelegd kan worden is dat de organisator dit soort wedstrijden volgend seizoen niet mag organiseren. Er is geen verzekering dat het verlies die de deelnemers hebben geleden ook wordt gedekt."