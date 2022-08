Onveilige zwembaden, zoals die in Frankrijk, nog steeds in gebruik: 'Haren vast, check de filters'

Over haar vader vertelt Ineke: "Hij zei altijd: al kan ik maar één andere opa dit leed besparen, dan is dat al winst." Want dat is het ideaal van de foundation: anderen behoeden voor het enorme verdriet.

Voortvarend te werk

De opa van Willem leeft 12 jaar later niet meer, de stichting bestaat nog altijd. Er werd onder meer een veiligheidsadviesbureau in de arm genomen, vertelt voorzitter Chris Geurts van Kessel, een vriend van de familie. "Samen hebben we methodes en apparatuur ontwikkeld om de veiligheid van zwembadroosters te testen."

Een stok met veertig centimeter haar eraan bijvoorbeeld. Raakt dat haar bij een test verstrikt, dan kan dat ook bij een kind met lange haren gebeuren. Maar ook matten met sensoren die de zuigkracht kunnen meten.