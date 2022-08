Ook laatste beroep verworpen: artsen mogen behandeling hersendode Archie stopzetten

De behandeling van Archie Battersbee (12) wordt gestaakt. De Britse jongen ligt sinds april in een ziekenhuis. In mei constateerden artsen dat hij hersendood was. Zij wilden daarna de apparatuur stopzetten die het kind in leven houdt. Zijn ouders probeerden dat met een juridische strijd te voorkomen. Morgen wordt de behandeling dan toch stopgezet.

Archie werd op 7 april door zijn moeder bewusteloos in huis gevonden met een band rond zijn hals. Zij vermoedt dat hij meedeed aan een online flauwval-challenge, waarbij mensen expres bewusteloos raken en dat filmen. Hij kwam nooit meer bij bewustzijn. Geen perspectief Artsen stelden vast dat hij sinds 31 mei hersendood was. Beademingsapparatuur houdt hem in leven, kans op ontwaken is er niet. Zijn ouders probeerden via de rechter af te dwingen dat de artsen Archie bleven behandelen, zolang zijn hart klopt. Lees meer; Flauwval-challenge ook in Nederland: moeder Kim waarschuwt Rechters stelden het ziekenhuis in het gelijk, ook in hoger beroep: de behandeling mag worden stopgezet. Gisteren liet het ziekenhuis per brief aan de ouders weten dat dit vandaag zou gebeuren. Er werd echter een laatste juridische poging ondernomen de beslissing te herzien. Een hof van beroep behandelde een verzoek van het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap (CRPD) om het uitschakelen van de levensondersteunende behandeling van Archie Battersbee te herzien, schreef de Britse krant The Guardian. Lees meer: Arts over hersendode Britse jongen (12): 'Strijd rond Archie kent enkel verliezers'