Arts over hersendode Britse jongen (12): 'Strijd rond Archie kent enkel verliezers'

Gisteren liet het Britse ziekenhuis waar Archie ligt weten, dat vandaag om 15.00 uur (Nederlandse tijd) de apparaten worden uitgezet die de jongen in leven houden.

Maar een hof van beroep behandelt vandaag een verzoek van het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap. De inzet: de voorgenomen staking van de behandeling herzien. Een laatste juridische poging.

'Wat een verdriet'

Sinds 2004 werkt kinderarts Michel van Vliet in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Meerdere keren per jaar ligt er in het ziekenhuis een kind dat hersendood is. Maar een strijd zoals die tussen de ouders en de artsen van Archie, maakte hij nooit mee. "Ik volg het nieuws en denk: Och jongens… hoe heeft het tot zo'n strijd kunnen komen? Wat een verdriet voor een hele hoop mensen. Voor de ouders, maar ook voor dat medische team."

Hersendood, vertelt van Vliet, is zo definitief als het klinkt: "Verlies van hersenfuncties is dan volledig en onomkeerbaar." Met andere woorden, iemand die hersendood is, wordt in leven gehouden door apparatuur en wordt nooit meer wakker.