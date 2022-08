Geen feestje voor recordpremier Rutte, wel de vraag hoe lang hij nog blijft

Staatsrechtelijk staat er niets in de weg om Rutte ook na deze kabinetsperiode weer premier te laten zijn, zegt Wester. "Maar zijn houdbaarheidsdatum loopt een keer af. Volgens mij wil hij zelf dolgraag nog een keertje. Tegelijk, als je zo lang premier bent blijven er zaken aan je kleven. Neem de toeslagenaffaire of het geheugenverlies waar hij zo af en toe last van heeft. Dan komt er toch een moment dat je je moet afvragen of je niet te veel lasten meedraagt."

Vernieuwing

Op de vraag of het goed of slecht is dat Rutte al zo lang premier is, geeft politicoloog André Krouwel, hoogleraar aan de Amsterdamse Vrije Universiteit, geen eenduidig antwoord. Hij ziet voor- en nadelen. "Stabiliteit is natuurlijk helemaal niet slecht voor een land. Tegelijkertijd wil je dat een regering en een parlement - een democratie in het algemeen - responsief zijn ten aanzien van nieuwe vraagstukken en veranderende wensen van de bevolking. Dat vraagt om vernieuwing."

Natuurlijk erkent Krouwel dat de bevolking de VVD van Mark Rutte inmiddels vier verkiezingen achter elkaar de grootste partij heeft gemaakt. Maar dat wil volgens de politicoloog niet zeggen dat het Rutte is die de kiezers willen. "Je zou eerder kunnen zeggen dat Rutte heel lang premier is omdat er op links geen echt alternatief is. Zij hebben niemand die kansrijk is als uitdager van Rutte."