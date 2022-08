Fel racismedebat Italië na brute moord op Nigeriaanse straatverkoper

Structureel racisme is een diepgeworteld probleem in Italië, stelt correspondent Anouk Boone. "Het land heeft in de politiek en het bedrijfsleven nog een lange weg te gaan qua diversiteit, en racisme komt op veel plekken voor. Denk aan de slechte behandeling in de schoonmaaksector of op tomatenplantages, maar je ziet het ook in voetbalstadions of gewoon op straat."

Het debat over racisme laait weer op, zeker nu er in september nieuwe verkiezingen zijn. "Vooral linkse partijen roepen rechtse partijen ter verantwoording", stelt Boone. "Partijen die ook in Marche aan de macht zijn. Zij hebben duidelijk een nationalistische inslag en zien migranten als een bedreiging."

Op insinuaties dat rechts de moord niet zou veroordelen wordt fel gereageerd. "Zo reageerde de populaire premierskandidaat Georgia Meloni woedend op een dergelijke tweet van een bekende journalist, die ze een jakhals noemde."