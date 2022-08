Dode en gewonde vrouw gevonden onder brug Haaksbergen

De vrouwen werden gevonden bij een brug ter hoogte van de Geukerdijk. Wie ze zijn is nog onduidelijk. Ook is niet bekend onder welke omstandigheden ze werden gevonden.

Geen slag om de arm

In elk geval waren er genoeg aanwijzingen voor de politie om op Twitter te melden: "Wij gaan uit van een misdrijf." Onderzoek bij de brug is in volle gang, de N18 is daarom nog altijd afgezet: