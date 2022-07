Hevig bombardement op Zuid-Oekraïense stad Mykolaiv

Ook in andere delen van het land, in de noordoostelijke regio's Charkov en Soemi, sloegen bommen in, niet ver van de frontlinie. In laatstgenoemde stad viel volgens de regionale autoriteiten een dode en raakten twee mensen gewond.

Verplichte evacuatie Donbas

President Zelenski van Oekraïne riep gisteren alle bewoners van de Donbas-regio op het gebied te verlaten.