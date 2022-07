Gletsjers in Alpen smelten door warmte, wandelroutes dicht

Dit speelt onder meer op de Mont Blanc, die zich uitstrekt over Frankrijk, Italië en Zwitserland. Ook op de Matterhorn, op de grens van de twee laatstgenoemde landen, gelden waarschuwingen.

Ook zagen berggidsen al af van tochten langs de klassieke route naar de Jungfrau-piek in de Zwitserse Alpen.

Opvallend vroeg

Pierre Mathey, het hoofd van de Zwitserse berggidsenvereniging, vertelde tegen het Franse persbureau AFP. "Dit gebeurt veel eerder in het seizoen dan normaal. Meestal zien we dergelijke sluitingen in augustus, maar nu zijn ze eind juni begonnen en gingen ze door in juli."