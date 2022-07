Explosie huis Den Bosch, vriendin Klaas Otto mogelijk mikpunt

Eerder deze week, in de nacht van dinsdag op woensdag, was er een paar honderd meter verderop een ontploffing bij een huis. Dat was aan de Goedenrade in Den Bosch. In dat huis woonde een gezin met jonge kinderen.

De politie zei na die ontploffing dat de dader mogelijk een ander doelwit had.

Vergisaanslag

Tegen RTL Boulevard vertelden meerdere bronnen dat het ging om een aanslag, die gepleegd had moeten worden op het huis van de vriendin van Klaas Otto. Hij is daar vaak te vinden. Volgens RTL Boulevard zou de dader zich in de straatnaam hebben vergist en stond hij voor de verkeerde woning met hetzelfde huisnummer.

De woning van Otto's vriendin was al eerder het doelwit van een aanslag. In maart 2017 werd het huis met een automatisch vuurwapen beschoten.

Nu lijkt het dus opnieuw raak.