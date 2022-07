Boerenblokkades: man opgepakt voor dumpen afval op A18

Gisteren meldde de politie nog dat het 'lastig' zou worden om te achterhalen wie strobalen, afval en asbesthoudende materialen in brand heeft gestoken op snelwegen. Maar in het geval van de A18 is dat nu toch gelukt.

Het was niet alleen raak in Gelderland, maar onder meer ook op de A7 in Friesland en op de A1, tussen Deventer en Arnhem. Aannemers die laatstgenoemde weg zouden schoonmaken, trokken zich vervolgens terug na bedreigingen.