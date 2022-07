Politie schrapt 'oneerlijke' boete: 'We snappen dat gezin omkeerde op snelweg'

En dat terwijl Ruud Leliefeld, vader van het gezin in kwestie, in eerste instantie van twee motoragenten te horen kreeg dat de maximale boete die hem boven het hoofd hing, 8700 euro was. Op Facebook schreef hij, hoe hij rond 13.45 uur stil kwam te staan op de A35, vlak voor de afslag naar de Makro in Hengelo. Bij hem in de auto zaten ook zijn vrouw en hun dochter van 9 maanden en dochter van 3. De eerste was rijp voor haar bedje, de tweede 'moe en vervelend'.

"Op dat moment hoorden we op de radio dat boeren tot 20.00 uur zouden gaan barbecueën op de autobaan. Tot 20.00 uur in de file staan was voor ons echt geen optie. We hadden geen eten en drinken voor onze dochters bij ons."