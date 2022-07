Seksisme Amsterdams studentencorps afgestraft: geldkraan universiteiten blijft dicht

Vanuit de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam gaat dus voorlopig geen geld naar het studentencorps, en ook geen subsidies voor activiteiten.

Ook andere sancties blijven van kracht, laat de VU in een reactie weten. Dat betekent dat de studentenvereniging zichzelf niet mag promoten of nieuwe leden mag werven op de onderwijsinstellingen.

'Des te pijnlijker'

Na de geweldsincidenten van vorig jaar werd een cultuuromslagtraject gestart binnen het ASC. Rector Heleen Vos: "Dit voorval is daarom des te pijnlijker en het laat zien dat er een lange weg te gaan is voordat in de praktijk bereikt is wat we met de cultuuromslag voor ogen hebben."

De Hogeschool van Amsterdam zegt, net als de universiteiten, de banden met de omstreden studentenvereniging pas te willen herstellen als die cultuurverandering een feit is. Opmerkelijk detail: "Het was de senator van cultuurverandering binnen het corps die deze uitspraken zondag deed.. Gaan die beurzen ooit weer worden ingevoerd? Daar ga ik geen uitspraken over doen."

RTL Nieuws heeft Vos aanvullende vragen gesteld, onder meer of er nog oprecht vertrouwen bestaat in het bereiken van een cultuuromslag. Zij geeft aan vragen later vandaag te zullen beantwoorden.