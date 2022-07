Monstervertraging: boze passagiers weigerden Rotterdam Airport te verlaten

Zo'n 150 passagiers van wie de vlucht enorm vertraagd is, wilden eerder vandaag Rotterdam Airport niet verlaten. Ze zouden gisteravond naar Turkije vliegen, maar dat wordt pas dinsdagochtend. De luchthaven had hun gevraagd naar huis of een hotel te gaan. "Mensen zijn heel boos, de sfeer is grimmig."

In totaal zouden 170 mensen gisteren op een vlucht van Corendon stappen, naar Ankara. Maar dat vliegtuig vertrekt nu pas morgenochtend om 10.00 uur, bevestigt een woordvoerder van het vliegveld na een bericht van omroep Rijnmond. De onfortuinlijke reizigers werd verzocht de luchthaven te verlaten, maar het overgrote deel weigerde dat. Volgens de woordvoerder wachtten ze op informatie over een hotelkamer, om de komende nacht te overbruggen. Inmiddels zijn ze ondergebracht in hotels of terug naar huis gegaan. 'Heel vervelend' Corendon is de partij die informatie moet geven, gaf het vliegveld vanochtend aan: "Het is lastig om contact te krijgen met Corendon, begrijp ik. Heel vervelend dat deze mensen zo lang geen informatie hebben gekregen." Lees meer: Onzekerheid over chaos op Schiphol geen reden voor kosteloos annuleren Het vliegtuig zou rond 21.00 uur vertrekken, maar dat ging niet door omdat het te laat was vertrokken van Ankara naar Rotterdam. Na 23.00 uur mogen passagierstoestellen niet landen op Rotterdam The Hague Airport wegens geluidsoverlast. Een passagier zei tegen Rijnmond dat Corendon na veel protest een hotel wilde regelen voor mensen die niet in de buurt wonen. Omroep Rijmond schrijft dat de vlucht aanvankelijk vanaf Schiphol zou opstijgen, maar vorige maand al werd verplaatst. Gisteren werd de reis eerst uitgesteld naar vanochtend. Om 06.00 uur moesten de reizigers die elders de nacht hadden doorgebracht terug zijn op de luchthaven. Maar daar bleek geen vliegtuig te staan. Bord gesloopt Een reiziger zegt tegen de lokale omroep:"Mensen zijn boos en binnen wordt er geschreeuwd. Wij gaan de ingang blokkeren en zorgen dat alle vluchten gecanceld worden. Alleen dan zullen ze ons echt horen en komen ze zelf in de problemen." Ook zou een informatiebord bij de balie van Corendon kapot zijn gemaakt. Boze reizigers zouden buiten bij de ingang staan. Anderen zouden de incheckbalie blokkeren.