Needle spiking tijdens Vierdaagsefeesten? Wel meldingen, geen bewijs

Een 16-jarig meisje zou nattigheid hebben gevoeld toen haar kaak plotseling begon te trillen. Een vrouw van 18 voelde een prik in de rug. En bij de regionale krant meldden zich volgens de redactie meer mogelijke slachtoffers.

De politie zegt echter dat er 'tot nu toe geen feiten of omstandigheden gevonden zijn dat iemand gedrogeerd is met behulp van een naald'. Er is dus ook niemand aangehouden en de politie zoekt niet naar een verdachte.

De Vierdaagsefeesten begonnen op zaterdag 16 juli en duurden tot en met afgelopen vrijdag. Vanaf begin vorige week, toen de festiviteiten dus in volle gang waren, gingen in verschillende appgroepen waarschuwingen rond over iemand die mensen zou prikken met een naald.

Eerste veroordeling

Een paar dagen geleden werd voor het eerst iemand veroordeeld in Nederland voor needle spiking. De rechter achtte bewezen dat de man, een Georgiër, een vrouw had gestoken met een naald tijdens een festival in Den Haag. In die naald werden resten cocaïne en heroïne gevonden.