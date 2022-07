Amper water uit de kraan in deel Zeeland, leidingbreuk is boosdoener

De kwaliteit van het water is niet in het geding, stelt de veiligheidsregio. Die adviseert wel zuinig te zijn met drinkwater en niet te douchen als het niet nodig is.

Ongebruikelijke plassen

Eerder werd iedereen in het getroffen gebied gevraagd contact op te nemen met waterbedrijf Evides als er ongebruikelijke plassen water op straat of in de berm te zien waren. Zo wilde Evides de lekkage opsporen.

Maar inmiddels is de breuk gevonden en zijn monteurs aan het werk. In de loop van de middag zouden de problemen voorbij moeten zijn.

Afgelopen nacht rond 01.30 uur meldde het bedrijf dat het storingsnummer overbelast was en dus niet bereikbaar voor klanten in Zeeland.