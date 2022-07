Universiteiten Amsterdam tegen studenten: kom niet als je geen kamer hebt

Het aantal internationale studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten is het afgelopen studiejaar toegenomen met 12 procent, meldde de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs Nuffic eerder al.

In het studiejaar 2021-2022 stonden in totaal zo'n 115.000 studenten uit andere landen ingeschreven in het hoger onderwijs.

Geen netwerk

Het aanbod van nieuwe studentenkamers blijft achter bij de vraag. Voor buitenlandse studenten is bijkomende moeilijkheid dat ze geen netwerk hebben om op terug te vallen.