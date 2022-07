Asielen kunnen kittens en konijnen amper nog bergen: 'Precies rond de vakantie, dat valt wel op'

Konijnen zien ze deze dagen ook opmerkelijk veel bij Dierenopvang De Wissel in Leeuwarden, vertelt Esther Bouter. Op 22 juli 2021 zaten er negen konijnen in het asiel, vandaag zijn dat er zeventien. "We horen dat overal nu. We hebben begin deze maand zelfs konijnen overgenomen van een knaagdierencentrum in Leiden, omdat ze daar zo omhoog zaten."

Ook Bouter kan en wil niet al te stellig zeggen dat het om dieren gaat die weg moesten, omdat ze niet passen in de vakantieplannen van hun baasjes. Wel staat vast dat het sinds half juni behoorlijk druk is in de opvang. Nog een vergelijking: vorige jaar op deze datum zaten er in De Wissel 52 katten, nu 99. "Weet het baasje misschien niet waar hij een weggelopen huisdier moet zoeken? Of is het dier op straat gedumpt? Dat eerste is wel minder waarschijnlijk."

Te duur?

Ze is even stil, om dan te vervolgen: "En wat ik me ook nog afvraag: zou het kunnen zijn dat sommige mensen het gewoon niet meer kunnen betalen? De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts blijven ook stijgen."