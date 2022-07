Trucker aangehouden na dodelijk ongeluk door blokkade op A28

Boerenactiegroep Agractie riep Nederlanders op zich solidair te tonen met de boeren door vrijdag 15 juli om 15.00 uur voor 15 minuten het werk stil te leggen. Op allerlei plekken in het land werd op bijvoorbeeld snelwegen het verkeer stilgelegd. Bekend was al dat op een andere plek op de A28, ter hoogte van Elspeet, deze actie was uitgevoerd, en ook op de A1 en A50.

Op vrije voeten

Het OM wil echter niet zeggen of het fatale ongeluk is veroorzaakt door een solidariteitsactie, die op dat tijdstip plaatsvond. Op dit moment is het onderzoek naar het dodelijke ongeluk in volle gang, meldt het OM. Beide verdachten zijn afgelopen weekend verhoord en daarna op vrije voeten gesteld. Hun rijbewijzen zijn ingenomen. De mannen blijven verdachten in dit onderzoek.