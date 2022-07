Moord op Ayla Mintjes: celstraffen tot 26 jaar opgelegd

Ayla zat in mei vorig jaar met haar vriend Anis in de auto, toen het vuur werd geopend. Dat gebeurde in de Maassluisstraat in Amsterdam Nieuw-West. Volgens de rechters is op 'kille en gecalculeerde wijze' een einde aan haar leven gemaakt.

Tijdens de inhoudelijke behandeling stelde de officier van justitie: "Kennelijk maakte het voor de verdachten niet uit wie er om het leven werd gebracht en of er onschuldige burgers zouden worden geraakt."