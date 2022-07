Joe Biden bezoekt 'pariastaat' Saoedi-Arabië, maar waarom?

Wie was Jamal Khashoggi?

Jamal Khashoggi was een Saoedische journalist en criticus van het bewind in Saoedi-Arabië. Hij schreef onder meer voor de Washington Post. In oktober 2018 ging hij naar het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanbul om papieren te halen voor zijn huwelijk. Hij is nooit meer gezien. Hij is vrijwel zeker in het consulaat vermoord, zijn lichaam is in stukken gezaagd en weggesmokkeld.

De moord leidde internationaal tot veel beroering. Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden dat de Saoedische kroonprins Bin Salman de moord heeft goedgekeurd en waarschijnlijk ook de opdracht ertoe heeft gegeven.