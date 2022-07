Drugs per post neemt vlucht: 'Overal ter wereld meer dancefeesten'

Crystal meth per post

De politie heeft moeite om de aanbieders van drugs per post te grijpen. Volgens Bauke Rotman van het Post Interventie Team van de politie komt dat omdat vrijwel alles anoniem gebeurt. "Verzenden van post is anoniem. De illegale marktplaatsen zoals het darkweb zijn ingericht ten behoeve van anonimiteit. Net als het betalen met cryptocurrency." Het afgelopen jaar is de politie er toch in geslaagd 34 aanbieders te arresteren.

De luchtpost wordt ook gebruikt door drugsbendes. Zij sturen elkaar (grotere) pakketten synthetische drugs toe, is te lezen in het politierapport De narcostand van Nederland. Ons land is wereldwijd een grote exporteur van synthetische drugs, met de hoogste productie van amfetamine en MDMA (de werkzame stof in xtc) van Europa. Ook de productie van de even verwoestende als verslavende drug crystal meth is sinds enkele jaren in opkomst. De politie ziet ook dat crystal meth per post uit Mexico wordt geïmporteerd.