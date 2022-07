Agent die bijna doodgestoken werd tijdens avondklokcontrole: 'Geen straf hoog genoeg'

Ook de vrouwelijk agente, die in haar been gestoken werd, doet haar verhaal. Ook zij richt zich tot de verdachte. Ze huilt als ze vertelt dat ze eerst opgelucht is, dat de aanval voorbij is. Maar dat de angst toeslaat als ze ziet hoe haar collega eraan toe was. "Er is zoveel bloed. Er moet hulp komen. Ik herinner me de paniek en onmacht van dat moment."

Waarom? Waarom?

Het is doodstil in de rechtszaal als ze haar stem verheft: "Ik heb gedacht dat hij daar ging sterven. En waarom? Waarom? Om een avondklokcontrole. Enkel een enorme verliezer valt iemand aan."

Paniekaanvallen heeft ze gehad, geheugenproblemen. "Ik werk nog altijd een beperkt aantal uren. Allemaal door jou."