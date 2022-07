Wangedrag Formule 1-fans, is dat wel aan te pakken? 'Dronken mannen zijn haantjes'

Klip en klaar is het voor haar dat seksistisch gedrag in de Formule 1-wereld niet dit weekend op de tribunes in Oostenrijk is uitgevonden. Wel wil ze benadrukken: "Negentig procent van de mensen gedraagt zich over het algemeen prima bij de races en maakt er een mooi feest van."

Mooiste raceweekend

Maar de kleine groep die er een potje van maakt, zorgt er nu wel voor dat de Nederlandse Max Verstappen-fans er wereldwijd niet al te best opstaan. "We komen nu heel slecht in het nieuws. En daarom moeten we er in Zandvoort in september een heel mooi feest van zien te maken, voor mannen en vrouwen."

Hoe dat dan moet? "Geen alcohol op het circuit, laten we daarmee beginnen. In Barcelona op het circuit mag je ook niet drinken. Ik ben daar weleens geweest, dat was mijn mooiste raceweekend ooit."