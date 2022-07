Klachten over Max-fans in Oostenrijk, Formule 1 doet onderzoek

De Nederlandse Thijs schrijft, ook op Twitter, dat hij vorig jaar in Oostenrijk een soortgelijke ervaring had. "Elke keer dat er een vrouw of meisje langsliep voor tribune T4, werd er geroepen en gefloten. Zelfs vaders met hun kinderen, mensen in alle leeftijdsgroepen, deden het."

Hij besluit met te zeggen dat dit gedrag niet oké is: "En je plaatst er andere fans mee in een kwaad daglicht."