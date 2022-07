GGD'en gaan zich voorbereiden op nieuwe ronde coronavaccinaties

Kuipers stelde toen dat een nieuwe vaccinatiecampagne niet nodig was. Dat is op dit moment nog onveranderd, maar de kans is groot dat er na de zomer dus wel een nieuwe prikronde komt. Het kabinet houdt rekening met een scenario waarbij iedereen vanaf 18 jaar zich weer kan laten vaccineren.

Herhaalprikken zoals nu worden gezet, zijn bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder. Boosters kan iedereen halen. In beide gevallen is het idee dat door vaccinatie het afweersysteem verbeterd wordt, nadat de werking van een vorige prik verminderd is.

Voor de herhaalprikken worden op dit moment de vaccins gebruikt van Pfizer en Moderna. Of dit ook de enige prikken zijn die in het najaar gebruikt gaan worden als het tot een grootschalige nieuwe vaccinatiecampagne komt, is niet bekend.