In de 'soepoorlog' met Rusland is Oekraïne aan de winnende hand

"Hummus en pilav zijn erkend als de nationale gerechten van verschillende landen. Wat is de volgende stap?", vraagt de Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zich af op Telegram. "Varkens die worden erkend als Oekraïens nationaal product? Onze borsjtsj hoeft niet beschermd te worden en moet kennelijk meteen worden vernietigd op het bord."

'Gewoon een Oekraïense soep'

"Borsjtsj is gewoon een Oekraïense soep", zegt Olaf Koens. Hij is correspondent van de regio en kenner van de soepverhouding daar. "Iedereen weet dat, ook de Russen. In Rusland, in Moskou en Sint Petersburg, overal staat Borsjtsj op de menukaart als Oekraïense soep. Ik denk niet dat voor enige andere interpretatie vatbaar is."

Koens vervolgt: "Aan de andere kant; eten is natuurlijk veel ouder dan welke landsgrenzen ook. Het is dan ook wel een beetje raar om je dat dan toe te eigenen. Maar, je voelt hem al aankomen, de soep wordt hier in deze kwestie heet gegeten."

De correspondent was onlangs nog op reportage in Oekraïne. "We waren in een opvang in de stad Dnipro, waar veel vluchtelingen uit de Donbas verbleven. De vrouwen waren in de keuken rode bieten aan het raspen voor de soep." Koens raakte met de vrouwen aan de praat. "Eén iemand moest heel hard huilen. Haar tranen rolden zo over de bieten. Die borsjtsj wordt heel erg zout, zei ik. Daar kon ze wel weer om lachen."