NAVO-top: een grotere en sterkere NAVO, 'precies wat Poetin niet wilde'

De NAVO-top dreigde te worden overschaduwd als het Turkse verzet tegen de verwelkoming van Zweden en Finland was blijven voortduren. Het succes van de top zou daarmee staan of vallen, was de algemene stemming.

'Vrees voor moderne Koude Oorlog'

"In Madrid overheerst nu de opluchting. De eenheid van de NAVO is gered, doordat Turkije uiteindelijk ook instemt met de toetreding van Zweden en Finland", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Voor de NAVO betekent dat een historische uitbreiding. De NAVO wordt groter én sterker, bijvoorbeeld met het permanente hoofdkwartier van de Verenigde Staten in Polen en meer Nederlandse militairen naar Litouwen. Een grotere NAVO, een sterkere NAVO is precies het tegenoverstelde van Poetin wilde."