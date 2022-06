Boerenprotesten in volle gang, snelwegen geblokkeerd met hooibalen

Protesterende boeren hebben vroeg op de middag de snelwegen A67 bij Liessel en A2 bij Best geblokkeerd met hooibalen. Ook op de A28 rijden tientallen boeren, richting Assen. Het was al bekend dat er vandaag acties zouden zijn, maar op welke schaal was niet duidelijk.

Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever zei gisteren: "Vanaf twaalf uur gaat alles rollen wat kan rollen." De eerste blokkades waren in Brabant, op de A67 bij Liessel en op de A2 bij Best. Rond 1 uur stond op eerstgenoemde snelweg 8 kilometer file. Er stonden daar zo'n veertig trekkers. Potdicht Een woordvoerder van de verkeersdienst stelde: "Dit hadden we al gevreesd. We hopen dat ze het verkeer doorlaten." Maar de snelweg zat potdicht. Van den Oever zegt de acties niet te coördineren. Online circuleren lijstjes met plaatsnamen waar geprotesteerd zou worden, maar ook daar zegt Van den Oever niets van te weten. Het verkeer staat muurvast © Harrie Grijseels De politie gaf aan de boeren op de A67 te vragen om te vertrekken. "Als ze niet gaan, dan volgende stappen." Dat kunnen bekeuringen zijn, maar in het uiterste geval kunnen tractoren worden weggesleept. Op de A28 reden rond kwart over een tientallen boeren, zij gingen bij Winterswijk de snelweg op. Woensdag trokken boeren massaal naar het dorpje Stroe op de Veluwe. Zo'n 22.000 mannen en vrouwen protesteerden daar tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet.