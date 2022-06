President Biden nog minder populair dan Trump – hoe kan dat?

Maar er zijn ook pijnlijke gebeurtenissen geweest in de eerste anderhalf jaar van Bidens presidentschap. Het staken van de missie in Afghanistan na twintig jaar, waardoor de taliban binnen no-time alle westerse ontwikkelingen weer tenietdeden. De inflatie waar Amerika, net als een groot deel van de rest van de wereld, mee kampt. Afgelopen december was de inflatie in de VS het hoogst in veertig jaar tijd. En, zoals de twitteraar op die bewuste 28ste juli 2021 al zei: de brandstofprijzen in de VS zijn nog steeds erg hoog.

Volle tank onbetaalbaar

"Benzine was altijd spotgoedkoop in Amerika, maar is heel duur geworden. En in een land waarin iedereen een auto heeft, hakt dat er enorm in. Zoiets merk je direct in je portemonnee. Dan kun je het hebben over alle lange termijndoelen die Biden bereikt heeft, maar als je vervolgens je volle tank niet meer kan betalen? Dan wordt de onvrede groot", zegt Mouthaan.