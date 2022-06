Kamer wil onderzoek naar herkomst partijfinanciering mogelijk maken

Een groot deel van de Kamer vermoedt dat Forum voor Democratie en PVV financiële steun krijgen vanuit Rusland. Dat vermoeden is mede gevoed doordat Forum en PVV beiden geen steun gaven aan het invoeren van sancties tegen Rusland na de invasie van Oekraïne. Om vast te kunnen stellen of het vermoeden klopt, is onderzoek nodig.

Geldstromen

De Rekenkamer laat weten zich niet bevoegd te achten dit onderzoek te doen. De Kamer legt zich daar niet bij neer en wil nu van de Raad van State weten wat er moet gebeuren om onderzoek naar de geldstromen toch mogelijk te maken.