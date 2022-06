Meisje (3) symbool voor aardbeving Afghanistan: 'Enige overlevende van familie'

De enorme aardbeving komt op een moment van crisis in Afghanistan. Miljoenen Afghanen lijden honger. 14 miljoen kinderen zijn ondervoed. Het land zit in een enorme economische crisis, er is bijna geen geld voor grootschalige reddingsacties. Op beelden van persbureaus is te zien dat mensen met hun handen proberen slachtoffers uit het puin te halen. Of er überhaupt graafmachines zijn, is onduidelijk.

Hulpverlening stroef

Afghanistan heeft de rest van de wereld om hulp gevraagd, maar de verhoudingen zijn stroef sinds de taliban er weer aan de macht zijn. Er zijn bijna geen internationale hulpverleners meer in het land. Pakistan, Japan en Zuid-Korea hebben als enige landen hulp toegezegd. De grootste hulp zal van de Verenigde Naties moeten komen. Die geven aan onderweg te zijn met noodhulp, zoals voedsel, medisch materiaal en hulpverleners.