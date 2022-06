Historische aanpassing wapenwet VS in de maak: 'Dit gaat levens redden'

Als voorbeeld noemt hij wat de in VS de 'boyfriend loophole' wordt genoemd. Vrij vertaald: een uitzondering voor de vriend. Mouthaan legt het uit.

Boyfriend loophole

"Huiselijk geweld is vaak een indicatie of iemand wapens gaat gebruiken. Een groot aantal vrouwen in de VS wordt thuis vermoord. De politie mag daarom bij huiselijk geweld een wapen in beslag nemen. Maar alleen als je getrouwd bent. Niet als je samenwoont met je vriend, of de vader van je kind. Dat is de boyfriend loophole, en die wordt nu aangepast. Sheriffs vragen daar al jaren om. Dit is echt belangrijk, dit gaat levens redden."