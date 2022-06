Minister Kuipers: corona neemt toe, roept op tot basismaatregelen en herhaalprik

Een nieuwe opleving zoals nu verbaast hem niet. "We weten dat het virus niet weg is. Er zijn telkens nieuwe varianten, zoals nu de nieuwe varianten van omikron. Die zijn heel erg besmettelijk, maar gelukkig niet heel erg ziekmakend." Dat geldt niet echter niet voor iedereen. "Een deel van de besmette mensen wordt zo ziek, dat ze hulp nodig hebben."

Druk op de zorg

"Voor verpleegkundigen is het gewoon meer werk. Alle patiënten met Covid moeten in isolatie worden verpleegd, ook als ze een gebroken been hebben." In vergelijking met omringende landen is het percentage ziekenhuispatiënten in Nederland met Covid laag. "Dat geeft aan dat de stijging nog verder kan doorzetten."

Kuipers verwacht geen hele hete coronazomer, maar zegt dat uitval van ziekenhuispersoneel de voornaamste bron van zorg is.