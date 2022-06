Acht partijen in Tweede Kamer dienen klacht in tegen Baudet, schorsing dreigt

CDA-fractievoorzitter Heerma: "Dat Baudet zich aan de regels weigert te houden, is een kwalijke zaak. De regels gelden voor iedereen en dus ook voor hem."

Volgens zowel Paternotte als Klaver is de registratie van nevenfuncties van groot belang omdat alleen zo iedereen kan controleren dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. "Het is heel normaal dat Kamerleden nog nevenfuncties hebben of bijverdiensten, dat kan allemaal zolang het transparant is. Dan kan je zien dat, als een Kamerlid op bepaalde onderwerpen iets opvallends doet, dit het gevolg kan zijn van werkzaamheden voor een andere organisatie. Daarvoor is dit belangrijk."

Vraag is wel wat er moet gebeuren als Baudet na een maand schorsing zijn nevenfuncties nog steeds niet opgeeft. Paternotte en Klaver zijn er helder over: "Dan blijven we klachten indienen. Want dit kan niet."

Thierry Baudet reageert onverschillig op de actie van zijn collega's. "Het maakt me niks uit. Ik ben tegen de geleidelijke inkapseling van het Kamerlid. Een Kamerlid moet volledig onafhankelijk zijn, moet in vrijheid met mensen kunnen afspreken, moet in vrijheid moet kunnen bijverdienen en moet banen erbij kunnen hebben. Het Kamerlid moet een heel ander soort rol hebben dan zij denken dat het moet zijn."

Bekijk hier de reactie van Baudet: