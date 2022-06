Oekraïne onder voorwaarden kandidaat-lid van EU, adviseert Europese Commissie

Om kandidaat-lid te worden heeft Oekraïne de instemming nodig van alle 27 huidige lidstaten. Nederland, maar ook Denemarken, Zweden en Portugal, spraken eerder al hun bedenkingen uit. "Nederland was de afgelopen maanden heel huiverig", legt politiek verslaggever Fons Lambie uit. Na de onvrede over de eerdere, snelle uitbereidingen van de EU, stelt ons land zich terughoudend op. "Méér EU is in de Tweede Kamer geen populaire boodschap. Dus hamert Den Haag op een zorgvuldige procedure."

Het kabinet vindt het niet eerlijk als Oekraïne voorrang krijgt op andere landen. Op dit moment zijn er al meer landen kandidaat-lid van de EU, waaronder Turkije. "Zij onderhandelen al 23 jaar over lidmaatschap", zegt Boekestijn.

Corruptie aanpakken

Maar de situatie van Oekraïne is anders, legt de historicus uit. "Zelenski is de afgelopen maanden zo'n held geworden in zijn land. Hij heeft misschien zelfs wel de charismatische kwaliteiten om de corruptie in Oekraïne aan te pakken. Hij kan zeggen: hé oligarchen, nu is het afgelopen." Dat zou betekenen dat Oekraïne daadwerkelijk lid kan worden van de EU.