Kim Putters wordt de nieuwe voorzitter van de SER

Het officiële besluit tot de benoeming van Putters, die in Den Haag hoog in aanzien staat, wordt aanstaande vrijdag bekrachtigd in de wekelijkse ministerraad.

Wat is de SER?

De SER is het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet over sociaal economische vraagstukken. In de SER zitten vertegenwoordigers van vakbonden, werkgevers en onafhankelijke kroonleden. Akkoorden die in de SER worden gesloten zijn voor een kabinet belangrijke leidraden die moeilijk te negeren zijn.