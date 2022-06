Vrouwelijke dieren net zo agressief en op seks gericht als mannetjes

"Het is voor sommige biologen moeilijk om een vrouwelijke alfa te accepteren", vertelt Cooke aan CNN. "Veel mensen voelen zich oncomfortabel bij het idee dat vrouwtjes net zo seksueel actief en agressief kunnen zijn als mannetjes."

Duizenden keren seks

Zo hebben vrouwelijke chimpansees bijvoorbeeld duizenden keren seks met tientallen mannetjes, om maar vijf jongen te krijgen. En een vrouwtjesleeuw kan in haar vruchtbare periode wel honderd keer seks hebben op een dag met meerdere mannetjes.

Naast dat dit de kans op zwangerschap enorm vergroot, is het voor sommige dieren ook een overlevingsstrategie, legt ze uit. Door seks te hebben met meerdere mannetjes, is het onduidelijk wie de vader is. Hierdoor worden de jongen beter beschermd en is er een grotere kans dat een mannetje helpt bij het zorgen voor de jongen.